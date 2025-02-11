Без справок и очередей: более 2 тысяч защитников получили статус УБД автоматически

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За неполных два месяца более двух тысяч украинских защитников и защитниц получили статус участника боевых действий

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает RegioNews.

Ранее, чтобы получить статус УБД, нужно было собирать кучу документов, ждать подписи и проходить бесконечные согласования.

В настоящее время сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей. Система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны, пояснили в ведомстве.

Также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести.

После предоставления статуса УБД военные могут легко получить выдержку из Единого реестра в любом ЦНАПе – через несколько минут через сервис "Единое окно", что подтверждает предоставление статуса и дает право на льготы.

Что дает статус участника боевых действий

Участники боевых действий, а также их семьи имеют право на льготы от государства. Это регламентируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Условно их можно разделить на медицинские, транспортные, образовательные и льготы для семей участников боевых действий.

К примеру, участники боевых действий, а также их семьи имеют скидку 70% на оплату коммунальных услуг, квартплаты или топливо для котла. А если у военного есть инвалидность, ему компенсируют 100% коммуналки.

Также участники боевых действий имеют право на:

бесплатное лекарство,

иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости такого лечения;

Напомним, в конце января Минобороны изменило порядок оформления УБД.