Без справок и очередей: более 2 тысяч защитников получили статус УБД автоматически
За неполных два месяца более двух тысяч украинских защитников и защитниц получили статус участника боевых действий
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает RegioNews.
Ранее, чтобы получить статус УБД, нужно было собирать кучу документов, ждать подписи и проходить бесконечные согласования.
В настоящее время сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей. Система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны, пояснили в ведомстве.
Также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести.
После предоставления статуса УБД военные могут легко получить выдержку из Единого реестра в любом ЦНАПе – через несколько минут через сервис "Единое окно", что подтверждает предоставление статуса и дает право на льготы.
Что дает статус участника боевых действий
Участники боевых действий, а также их семьи имеют право на льготы от государства. Это регламентируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Условно их можно разделить на медицинские, транспортные, образовательные и льготы для семей участников боевых действий.
К примеру, участники боевых действий, а также их семьи имеют скидку 70% на оплату коммунальных услуг, квартплаты или топливо для котла. А если у военного есть инвалидность, ему компенсируют 100% коммуналки.
Также участники боевых действий имеют право на:
- бесплатное лекарство,
- иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости такого лечения;
Напомним, в конце января Минобороны изменило порядок оформления УБД.