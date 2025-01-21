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21 января 2025, 16:20

Беглецы Мартынов и Яценко: из Вены по-тихому украсть порт "Бориваж" не получается

21 января 2025, 16:20
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фото: RegioNews
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За каждым громким коррупционным делом стоят конкретные лица. В этой истории их двое – Алексей Мартынов, который с 2000 года и до национализации занимал должность председателя наблюдательного совета "ПриватБанка", и Владимир Яценко, работавший заместителем председателя правления с 1998 года

Оба топ-менеджера, согласно их должностным обязанностям, должны были защищать интересы банка и его вкладчиков от незаконного вывода средств. По материалам НАБУ, они сами активно участвовали в этих схемах. В частности, Яценко уже объявлено подозрение в выводе 137 миллионов гривен банковских средств.

Оба фигуранта сейчас скрываются от украинского правосудия в Австрии, ведя роскошную жизнь за границей. Интересно, что источником их благополучия стал актив, находящийся в залоге государственного "ПриватБанка" – зерновой терминал "Бориваж". Схема была проста, но эффективна: затянув ООО "Бориваж" в искусственно созданное банкротство, они в течение восьми лет (с 2016 по 2024) из-за подконтрольных директоров Андрея Кота и Андрея Кулиша систематически выводили средства с предприятия.

Ситуация кардинально изменилась летом 2024 года, когда юристы государственного "ПриватБанка" провели собрание учредителей и устранили представителей беглецов с руководящих должностей, назначив менеджеров, ориентированных на защиту государственных интересов. Следующим шагом стало назначение открытых электронных торгов по продаже актива.

Увидев реальную угрозу потери контроля над прибыльным активом, беглецы развернули беспрецедентную коррупционную кампанию. Сначала они получили судебное постановление о запрете на проведения торгов, которое позже отменила апелляционная инстанция. Параллельно они обратились в Министерство юстиции с требованием вернуть своих директоров в реестр. Показательно, что если суд в конце концов отклонил их требования, Минюст неожиданно встал на их сторону. В последний день своего пребывания в должности министр юстиции Денис Малюска подписал приказ об отмене регистрационных действий и возвращении представителей беглецов на директорские должности.

Впрочем, это решение Минюста было сначала остановлено, а затем полностью отменено судом по делу 910/10935/24. После этого государственный "ПриватБанк", получив отмену предварительного судебного запрета, вторично объявил открытые торги проблемным активом. В ответ беглецы прибегли к хитроумному шагу – подали 12 исковых заявлений в разные суды по всей стране, пытаясь найти судью, который согласится остановить торги.

Когда эта попытка провалилась, они сменили тактику и развернули масштабную медийную кампанию. В СМИ начали появляться публикации о якобы заниженной стоимости актива на торгах. Авторы этих материалов утверждают, что порт стоит "безумные триллионы", тогда как государственный банк выдвигает права требования к "разбомбленному порту" за "какие-то жалкие" два миллиарда на открытых торгах, где может принять участие любой желающий.

Накануне апелляционного рассмотрения дела о возвращении "своих" директоров беглецы прибегли к еще одному манипулятивному ходу. Они начали распространять в СМИ слухи о том, что решение апелляционного суда по законности отстранения их директоров якобы будет принято в интересах Коломойского и Боголюбова. Ирония ситуации заключается в том, что сами Мартынов и Яценко посвятили по 15-20 годам своей жизни безоговорочному выполнению любых указаний этих бизнесменов. Эксперты считают, что упоминание фамилий бывших собственников банка, которые сейчас находятся в опале, преследуют цель либо запугать судей, либо спровоцировать вмешательство власти в судебный процесс.

Впрочем, эксперты юридического рынка отмечают, что подобные медийные манипуляции уже не оказывают существенного влияния на судебную систему. По их оценкам, практика необоснованного давления через СМИ постепенно теряет эффективность, особенно по делам, где задействованы государственные интересы. Апелляционный суд продолжает рассмотрение дела исключительно в правовом поле, и в ближайшее время ожидается вынесение обоснованного решения, которое может стать важным прецедентом в противостоянии государственного банка с его бывшим менеджментом.

Напомним, ранее сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.

Приватбанк коррупция коррупционная схема Бориваж Яценко Владимир Анатольевич Алексей Мартынов
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