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23 декабря 2024, 13:00

Судебный саботаж: как блокируют миллиардные средства для армии

23 декабря 2024, 13:00
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фото: RegioNews
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Государственный «ПриватБанк» проводит сегодня, 23 декабря, торги по продаже залоговых требований к порту «Бориваж», несмотря на попытки их заблокировать через суд. Ожидаемая стоимость объекта, несмотря на повреждения от обстрелов, оценивается минимум в 2 млрд грн, что может стать крупнейшей сделкой по продаже подобного актива с начала военных действий. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и военное положение, банк демонстрирует активную позицию по реализации проблемных активов в пользу государства

Торги проходят после длительных судебных споров с бывшими менеджерами Игоря Коломойского, в частности с Владимиром Яценко. Поскольку банк покрывает практически все расходы комиссионными доходами и перечисляет 80% прибыли в государственный бюджет, ожидаемые поступления от продажи порта могут составить не менее 1,6 млрд грн. Эта сумма могла бы стать значительным вкладом в государственную казну в то время, когда каждая гривна важна для поддержки обороноспособности страны.

Накануне торгов представители бывшего менеджмента банка предприняли попытку сорвать процесс, предъявив судебное решение о запрете проведения продажи. Это решение вызвало значительный резонанс в банковском сообществе и среди экспертов финансового сектора. В денежном эквиваленте попытка блокировки торгов угрожает потерей средств, равной примерно 400 000 средних пенсий для украинских пенсионеров. Кроме того, эта сумма соответствует стоимости более 110 000 FPV-дронов или более 5 000 снарядов калибра 155 мм, которые могли бы спасти жизни украинских воинов. Такие масштабные потери для государственного бюджета в условиях войны выглядят особенно циничными.

Запрет был выдан судьей Шевченковского районного суда Ириной Макаренко при крайне сомнительных обстоятельствах, что вызывает серьезные вопросы о законности и обоснованности такого решения. По имеющейся информации, для получения этого дела судья умышленно не регистрировала поступление производств и не рассматривала иски других лиц в течение нескольких месяцев. Это позволило обойти систему автоматического распределения дел, что стало основанием для инициирования уголовного производства. Эксперты указывают на беспрецедентность такого случая и его потенциальные последствия для судебной системы Украины.

Высший совет правосудия, где недавно начал работу новый институт дисциплинарных инспекторов, будет рассматривать жалобы на действия судьи. Истцы, чьи иски не рассматривались в установленном порядке для обеспечения получения "нужного" дела, призываются подать соответствующие жалобы. Это должно стать прецедентом для очищения судебной системы от недобросовестных судей, использующих свои полномочия вопреки интересам государства и общества.

Юридическое сообщество и эксперты банковского сектора подчеркивают, что подобные действия подрывают не только экономическую безопасность государства, но и доверие к судебной системе в целом. А все мы знаем, что в украинском обществе сейчас есть большой запрос именно на справедливость. В условиях, когда страна ведет борьбу за свою независимость, такие действия, направленные на подрыв экономических интересов государства, вызывают особое беспокойство и возмущение общества. Предателям, действующим в интересах коррумпированных структур, нет места в рядах украинской судебной системы, особенно в то время, когда единство и честность каждого государственного института является залогом нашей победы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер "ПриватБанка" – беглец Владимир Яценко, который сейчас скрывается в Вене, развернул масштабную юридическую кампанию против государственного банка, пытаясь заблокировать продажу стратегически важного актива – зернового терминала "Бориваж".

порт Приватбанк торги Владимир Яценко Бориваж
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