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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
13 февраля 2025, 00:05

Жесткие требования и поиск компромисса: переговорный процесс запущен

13 февраля 2025, 00:05
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Переговоры стартовали
Переговоры стартовали
иллюстративное фото: из открытых источников
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1. С сегодняшнего дня есть примерно до трех месяцев, за которые станет ясно, будет ли этот раунд переговоров результативным.

2. Многие пишут: Трамп первым набрал, значит Путин выиграл. Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухравнен: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На низшем – жестко предупреждает об экономических ударах.

3. Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус или нет. Пока ответа на этот вопрос нет в принципе.

Но, к сожалению, сейчас появится масса слухов и инсинуаций. Поэтому, соблюдайте здравый смысл. Ведь уже сейчас десятки экспертов распространяют "зраду" на том основании, что разговор Трампа с Путиным был длиннее, чем Трампа с Зеленским. И это только начало.

Россия Украина война переговоры
 
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