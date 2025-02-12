Зленский прогнозирует скорую смерть Путина

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Как передает RegioNews, об этом говорится в статье The Economist.

По словам Зеленского, США нельзя оставлять из РФ наедине, потому что Путин обманет американцев и предоставит манипулятивную информацию.

Ключевые тезисы из статьи:

Зеленский ничего не знает о контактах США и России: всю информацию он, как и все остальные, получает из прессы.

Украина опасается, что соглашение между США и РФ будет заключено без Зеленского.

Зеленский вскоре встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который говорил: "Мне безразлично, что произойдет с Украиной".

Зеленский до сих пор не понимает настоящие видения команды Трампа.

Зеленский обеспокоен некоторыми сигналами Запада и считает, что от неагрессора Украины хотят слишком много: "Сесть за стол с убийцей Путиным – это уже достаточно компромисс".

Проблема, пожалуй, в том, что Америка и Европа не могут или не хотят брать на себя обязательства, которые просит Зеленский.

Ранее стало известно, сколько дальнобойных ракет и дронов изготовит Украина в 2025 году.