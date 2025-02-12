Зленский прогнозирует скорую смерть Путина
Российский диктатор Путин скоро умрет. Так считает Президент Украины Владимир Зеленский
Как передает RegioNews, об этом говорится в статье The Economist.
По словам Зеленского, США нельзя оставлять из РФ наедине, потому что Путин обманет американцев и предоставит манипулятивную информацию.
Ключевые тезисы из статьи:
- Зеленский ничего не знает о контактах США и России: всю информацию он, как и все остальные, получает из прессы.
- Украина опасается, что соглашение между США и РФ будет заключено без Зеленского.
- Зеленский вскоре встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который говорил: "Мне безразлично, что произойдет с Украиной".
- Зеленский до сих пор не понимает настоящие видения команды Трампа.
- Зеленский обеспокоен некоторыми сигналами Запада и считает, что от неагрессора Украины хотят слишком много: "Сесть за стол с убийцей Путиным – это уже достаточно компромисс".
- Проблема, пожалуй, в том, что Америка и Европа не могут или не хотят брать на себя обязательства, которые просит Зеленский.
Ранее стало известно, сколько дальнобойных ракет и дронов изготовит Украина в 2025 году.
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