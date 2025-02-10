Во Львовской области пограничники разоблачили канал незаконного сбыта электронных сигарет

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Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Оперативники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, распространявших контрафактные подакцизные товары по Украине.

Злоумышленники продавали одноразовые электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости для электронных испарителей через мессенджер. Заказы потребителям отправляли по почте.

В результате обысков было изъято более 2 тысяч единиц электронных сигарет разных вкусов, жидкости к ним и устройства для электронных испарителей. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 3 миллионов гривен.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, за минувшие сутки украинские пограничники подвели 7 единиц вражеской бронетехники кафиров на Краматорском направлении.