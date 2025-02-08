ВСУ ликвидировало более 1200 окупантов и уничтожили 35 артиллерийских систем врага
За последние сутки украинские защитники уничтожили около 1210 российских окупантов. Также было уничтожено 6 танков, 22 боевых бронированных машин россиян и многие другие вражеские техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Общие потери окупантов с 24.02.2022 по 08.02.2025:
- личного состава – около 847860 (+1210) человек;
- танков ‒ 9981 (+6) ед;
- боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед;
- артиллерийских систем – 22820 (+35) ед;
- РСЗО – 1273 (+2) ед;
- средства ПВО ‒ 1056 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36402 (+95) ед,
- специальная техника – 3738.
Напомним, что в ночь на 5 февраля украинские защитники поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ . Известно, что это завод по первичной переработке и производству нефтепродуктов. С этого завода россияне снабжают бензин и дизель своей армии.
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