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08 февраля 2025, 09:09

ВСУ ликвидировало более 1200 окупантов и уничтожили 35 артиллерийских систем врага

08 февраля 2025, 09:09
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Фото: Генштаб
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За последние сутки украинские защитники уничтожили около 1210 российских окупантов. Также было уничтожено 6 танков, 22 боевых бронированных машин россиян и многие другие вражеские техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Общие потери окупантов с 24.02.2022 по 08.02.2025:

  • личного состава – около 847860 (+1210) человек;
  • танков ‒ 9981 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 20777 (+22) ед;
  • артиллерийских систем – 22820 (+35) ед;
  • РСЗО – 1273 (+2) ед;
  • средства ПВО ‒ 1056 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36402 (+95) ед,
  • специальная техника – 3738.

Напомним, что в ночь на 5 февраля украинские защитники поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ . Известно, что это завод по первичной переработке и производству нефтепродуктов. С этого завода россияне снабжают бензин и дизель своей армии.

Генштаб
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