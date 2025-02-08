Фото: Генштаб

За останню добу українські захисники знищили близько 1210 російських окупантів. Також було знищено 6 танків, 22 бойових броньованих машин росіян та чимало іншої ворожої техніки

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Загальні втрати окупантів з 24.02.2022 по 08.02.2025:

особового складу ‒ близько 847860 (+1210) осіб;

танків ‒ 9981 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од;

артилерійських систем – 22820 (+35) од;

РСЗВ – 1273 (+2) од;

засоби ППО ‒ 1056 од,

літаків – 369 од,

гелікоптерів – 331 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,

спеціальна техніка ‒ 3738.

Нагадаємо, що в ніч на 5 лютого українські захисники уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Відомо, що це завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів. З цього заводу росіяни постачають бензин та дизель своїй армії.