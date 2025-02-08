21:25  07 лютого
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
18:45  07 лютого
У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2025, 09:09

ЗСУ ліквідувало понад 1200 окупантів та знищили 35 артилерійських систем ворога

08 лютого 2025, 09:09
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

За останню добу українські захисники знищили близько 1210 російських окупантів. Також було знищено 6 танків, 22 бойових броньованих машин росіян та чимало іншої ворожої техніки

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Загальні втрати окупантів з 24.02.2022 по 08.02.2025:

  • особового складу ‒ близько 847860 (+1210) осіб;
  • танків ‒ 9981 (+6) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од;
  • артилерійських систем – 22820 (+35) од;
  • РСЗВ – 1273 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 1056 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3738.

Нагадаємо, що в ніч на 5 лютого українські захисники уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Відомо, що це завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів. З цього заводу росіяни постачають бензин та дизель своїй армії.

Генштаб
Генштаб показав карту бойових дій: за добу 90 зіткнень
06 лютого 2025, 09:14
ЗСУ атакували стратегічні НПЗ і газопереробний заводи Росії: підприємства зупинилися
03 лютого 2025, 14:00
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Запоріжжі шукають підлітків, які жорстоко вбили собаку
08 лютого 2025, 01:50
У Запоріжжі викрадали та били людей за неіснуючі борги
08 лютого 2025, 01:10
Прийшов до знайомої та зґвалтував її: 19-річна жителька Миколаєва звернулась до поліції
08 лютого 2025, 00:50
На Черкащині викрили "продавців довідок" для ухилянтів
08 лютого 2025, 00:30
В Україні планують залучити до армії людей віком від 18 до 24 років
07 лютого 2025, 23:01
У поліції прокоментували новину про мобілізацію 18-річних в Одесі
07 лютого 2025, 22:27
В Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх
07 лютого 2025, 21:41
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
07 лютого 2025, 21:25
За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта
07 лютого 2025, 21:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »