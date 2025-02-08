ЗСУ ліквідувало понад 1200 окупантів та знищили 35 артилерійських систем ворога
За останню добу українські захисники знищили близько 1210 російських окупантів. Також було знищено 6 танків, 22 бойових броньованих машин росіян та чимало іншої ворожої техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Загальні втрати окупантів з 24.02.2022 по 08.02.2025:
- особового складу ‒ близько 847860 (+1210) осіб;
- танків ‒ 9981 (+6) од;
- бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од;
- артилерійських систем – 22820 (+35) од;
- РСЗВ – 1273 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 1056 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 3738.
Нагадаємо, що в ніч на 5 лютого українські захисники уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Відомо, що це завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів. З цього заводу росіяни постачають бензин та дизель своїй армії.
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