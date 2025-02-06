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06 февраля 2025, 14:08

Новые автобусы и горячее питание: что ожидает школы в 2025 году

06 февраля 2025, 14:08
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Более 600 автобусов в этом году получат школы по всей Украине, что позволит подвозить 30 тыс. учеников. Закупать транспорт будут в софинансировании с громадами – для этого государство выделяет 1,6 млрд грн в 2025 году

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

"Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и безопасности для детей. На это направление выделены миллиарды гривен в 2025 году. Партия "Слуга Народа" на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса", – отмечает Елена Шуляк.

Она также добавляет, что в этом году учащиеся 1-4 классов продолжат получать бесплатное горячее питание. Для этого государство выделяет не менее 2,8 млрд грн.

"Питание украинских школьников должно быть на самом высоком уровне, поскольку качественная еда сегодня является залогом здорового будущего наших детей. Именно поэтому для Президента Владимира Зеленского, Первой леди Елены Зеленской, всей команды власти, в том числе и партии "Слуга Народа", это направление остается в фокусе внимания. Если раньше горячие обеды преимущественно имели только учащиеся-льготники, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов, то теперь же, начиная с октября прошлого года, государство гарантирует горячее питание для всех учащихся начальных классов", – говорит нардеп.

В то же время государство ищет возможности, чтобы дать горячее питание для всех школьников – как начальных, так средних и старших классов. И партия "Слуга Народа" будет работать над тем, что это произошло как можно скорее.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк заявляла, что в 2025 году педагоги в украинских школах будут получать надбавки в 1000 грн "на руки". Уже с сентября, то есть с начала нового учебного года, эта сумма вырастет вдвое – до 2000 грн каждому учителю. В общей сложности педагоги на полной ставке за год дополнительно получат 16 тыс. грн.

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