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03 февраля 2025, 13:56

В Херсоне будут судить генерала РФ, который жестоко пытал украинцев

03 февраля 2025, 13:56
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фото: Офис Генерального прокурора
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В Украине будут судить генерала РФ и 10 его подчиненных, которые жестоко пытали украинцев

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

Херсонская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 11 сотрудников МВД РФ. Их обвиняют в нарушении законов войны, пытках гражданских лиц и организации принудительных голосований на псевдореферендуме.

В июне 2022 г. сотрудников МВД РФ отправили на временно оккупированную территорию Херсонской области для обеспечения оккупационного режима. Чтобы скрыть их личность, они изменили анкетные данные.

47-летний генерал-майор МВД России возглавил незаконно созданное "временное управление МВД России в Херсонской области". Его заместителями стали два полковника российской полиции.

Обвиняемые контролировали изолятор временного содержания в Херсоне. В июле 2022 года его главой стал 38-летний старший лейтенант российской полиции с позывным "Злой". Еще семеро младших офицеров и сержантов полиции РФ заняли руководящие и рядовые должности в этом учреждении.

Они незаконно арестовали не менее 183 гражданских лиц, подвергая их систематическому физическому и психологическому насилию. Установлены факты избиения, пытки электрическим током, в том числе половых органов и других жестоких издевательств. Один из обвиняемых причастен к умышленному убийству заключенного.

Пленных принуждали к принудительному труду, применяя насилие и угрозы. Также обвиняемые организовали и обеспечили принудительное голосование заключенных в псевдореферендуме о присоединении Херсонской области в состав РФ, заставляя голосовать под угрозой физических наказаний.

В октябре 2022 года при участии обвиняемых по меньшей мере 60 гражданских лиц принудительно вывезли из захваченного изолятора на левобережье Херсонской области и другие оккупированные территории. Лишь девять из них впоследствии удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Место пребывания оставшихся остается неизвестным.

Напомним, в Украине нейтрализовали подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины".

Ранее мы сообщали, что в Херсоне задержан мужчина , корректировавший обстрелы города.

война Херсон российская армия генерал изолятор временного содержания умышленное убийство
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