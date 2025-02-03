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03 февраля 2025, 13:03

На Буковине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен на 42%

03 февраля 2025, 13:03
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фото из открытых источников
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В Черновицкой области за прошедшую неделю зарегистрировали более 6,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает Черновицкий областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Эпидемический порог заболевания в регионе превышен на 42,6%. В частности:

  • В Вижницком районе зарегистрировано 714 случаев ОРВИ.
  • В Днестровском районе зарегистрирован 1291 случай ОРВИ, из них 2 случая COVID-19.
  • В Черновицком районе зарегистрировано 4215 случаев ОРВИ, из них 1 случай COVID-19.
  • В Черновцях зарегистрировано 2505 случаев ОРВИ.

В течение недели было госпитализировано 108 человек, из них 60 детей.

Лабораторные исследования выявили три вируса гриппа типа А и десять вирусов гриппа типа В.

Медики отмечают, если чувствуете насморк, кашель, повышение температуры тела, боль в горле – останьтесь дома и свяжитесь с семейным врачом. А также советуют для профилактики:

  • избегать скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией;
  • избегать близкого контакта с больными;
  • кашлять и чихать в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфеткой;
  • не касаться глаз, носа или рта.

Как известно, осенью 2024 года в Китае вспыхнул новый вирус – метапневмовирус человека (HMPV). По мнению ученых, он может быть опаснее Covid-19. Болезнь была впервые обнаружена в 2001 году, однако вакцины до сих пор не разработаны.

Напомним, в Украине с начала эпидсезона официально зафиксировали 13 случаев метапневмовируса человека.

Справка

Метапневмовирусная инфекция – это респираторное заболевание, поражающее верхние и нижние дыхательные пути. HMPV вызывает симптомы, похожие на грипп, а также может иметь симптомы, подобные Covid-19.

В зоне риска дети в возрасте до пяти лет, особенно младенцы, пожилые люди, особенно старше 65 лет, и люди с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, подвергаются большему риску.

грипп ОРВИ Черновицкая область дети эпидемический порог
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