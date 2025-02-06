фото: Кузьма Скрябин, соцсети

Прокуроры передали в суд обвинительный акт по директору музыкального лейбла за присвоение 1,5 млн грн роялти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

После трагической смерти известного украинского артиста Кузьмы Скрябина все авторские права на его творчество перешли к жене. Она создала компанию с названием, совпадающим с его сценическим псевдонимом, чтобы управлять этими правами.

По договору с музыкальным лейблом компания должна была получать 70% дохода от использования песен артиста. Однако директор лейбла сознательно занижала количество прослушиваний его песен на цифровых платформах.

Кроме того, соучастники использовали иностранную компанию, контролируемую основателем Moon Records, скрывая это от правообладателя. Это позволяло им получать незаконную прибыль и искусственно сокращать выплаты компании наследницы. Из-за таких действий она недополучила более 1,5 млн грн, что подтвердила экспертиза в сфере интеллектуальной собственности.

Еще одного фигуранта дела – основателя лейбла – объявили в розыск.

По данным СМИ, речь идет о генеральном директоре Moon Records Татьяне Корчемахе, которая после смерти Скрябина получила права на все его творчество от вдовы артиста Светланы Бабийчук.

СПРАВКА: Андрей Кузьменко был музыкантом, ведущим, продюсером, автором прозы и лидером группы "Скрябин". 2 февраля 2015 года он погиб в ДТП на трассе Кривой Рог – Кировоград в Днепропетровской области. Его автомобиль столкнулся с молоковозом.