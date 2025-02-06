фото: Кузьма Скрябін, соцмережі

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Після трагічної смерті відомого українського артиста Кузьми Скрябіна всі авторські права на його творчість перейшли до дружини. Вона створила компанію з назвою, що збігається з його сценічним псевдонімом, щоб управляти цими правами.

За договором із музичним лейблом компанія мала отримувати 70% доходу від використання пісень артиста. Однак директор лейблу свідомо занижувала кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.

Крім того, співучасники використовували іноземну компанію, яку контролював засновник Moon Records, приховуючи це від правовласника. Це дозволяло їм отримувати незаконний прибуток і штучно зменшувати виплати компанії спадкоємиці. Через такі дії вона недоотримала понад 1,5 млн грн, що підтвердила експертиза у сфері інтелектуальної власності.

Ще одного фігуранта справи – засновника лейблу – оголосили в розшук.

За даними ЗМІ, йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху, яка після смерті Скрябіна отримала права на всю його творчість від вдови артиста Світлани Бабійчук.

ДОВІДКА: Андрій Кузьменко був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту "Скрябін". 2 лютого 2015 року він загинув у ДТП на трасі Кривий Ріг – Кіровоград на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом.