В Черном море находится один вражеский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

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В акватории Черного моря по состоянию на 6:00 зафиксирован один вражеский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 ракет "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море находится шесть вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах РФ оккупированным Керченским проливом к Черному морю прошли 10 судов. Один из них продолжил движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря – 5 судов, из которых два уходили из пролива Босфор.





Напомним, пограничники уничтожили в Харьковской области российский комплекс "Муром-М".