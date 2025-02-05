У Чорному морі перебуває один ворожий корабель із крилатими ракетами "Калібр"

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В акваторії Чорного моря станом на 6:00 зафіксовано один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр”

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі перебуває шість ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 10 суден. Одне з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з яких два йшли з протоки Босфор.





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