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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
17 января 2025, 12:05

Чего не хватает рекрутингу в украинскую армию

17 января 2025, 12:05
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Рекрутинг, мотивация, мобилизация…
Рекрутинг, мотивация, мобилизация…
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В последние несколько недель наше информационное пространство буквально разрывают две темы, которые между собой, вроде как не взаимосвязаны, но при этом, представляют собой однояйцевые проблемы с идентичными формами решения.

Речь идёт о снижении мобилизационного возраста до 18+, генераторами чего являются некоторые американские политики, а так же скандал с отправкой в пехоту представителей специфических военных профессий, например, из состава ВС ВСУ. И обе эти темы исходят от одного источника проблемы – нехватки личного состава. В свою очередь, у этой проблемы есть свои причины и пути решения, но они куда сложнее, чем просто – понизить мобилизационный возраст, или взять уникального специалиста, на подготовку которого требуются года и отправить его в пехоту.

К проблемам нехватки личного состава относятся отсутствие профессиональной рекрутинговой системы, мотивации мужского населения, в первую очередь финансовой, общие проблемы мобилизации в контексте информирования и законодательства.

Про финансовую мотивацию я много писал и говорил, думаю, пояснять тут уже просто нечего, а вот по рекрутингу есть что сказать, ведь тут виновной стороной являются как потенциальный рекрут, так и бригады, которые ожидают пополнения.

Потенциальный рекрут, назовём его так, задумывается о том, куда он попадёт уже тогда, когда в комфортных условиях доставляются заботливыми и приветливыми сотрудниками ТЦК в белом бусике в ближайший уютный центр комплектования. То есть, запрос в бригаду, где служит брат/сват/кум/двоюродный брат сестры знакомого с соседнего подъезда дать отношение, когда на ВЛК хирург ставит "годен” – поздно.

То есть, мы приходим к тому, что каждый гражданин должен на своём уровне быть готовым к прохождению службы в составе определённой бригады, к которой, скажем так – душа лежит. То есть, выбираешь заранее себе бригаду, где не растрачивают персонал не по функционалу, например, 92-ю ОШБр или 93-ю ОМБр и хотя бы держишь это в уме.

В свою очередь и командирам бригад следует избавлять от совковых стереотипов и привыкать жить в условиях современного медиарынка.

Хорошо представленная бригада, в первую очередь медийно, будет мотивировать выбирать именно её как из числа добровольцев, так и будущих, потенциальных рекрутов, но пока не определившихся, вместо того, чтобы ожидать когда с очередной бусификации пришлют наркомана, чахоточного и шизика-пиромана с садомазо наклонностями. Команда мечты!

Бригада, в современных условиях, это не только боевое формирование, но и бренд – именно так нужно относиться к позиционированию себя в информационном пространстве. Но, как бы это странно не звучало, о более 70% вообще никто ничего не слышал и когда они даже обращаются за помощью по сборам, то для них вообще ничего не движется… Там где сбор для известной бригады можно закрыть за неделю-две, неизвестная бригада может собирать на какую-то мелочь месяц и более.

Поэтому, проблема тут обоюдная. Когда мобилизованный ноет, что его отправили невесть куда, где комбриг дубина стоеросовая, для которой подшитый подворотничок важнее роты, угробленной в лесопосадке и единственный путь для такого "рекрута” – СЗЧ, в какой-то степени это и его вина, что он оказался в этих дебрях совковой кринжатины. В свою очередь, когда бригады жалуются, что у них нехватка личного состава, а новые партии присылают из разряда "оторви и выбрось”, так возникает вопрос, что вы сделали, чтобы вам прислали другое пополнение? Комбриг поехал лично на отбор, как делают некоторые, но их слишком мало в сравнении с общей массой? Или повысили узнаваемость своего формирования в медиа-пространстве?

Подчеркну, проблем на самом деле много, но говорим мы сейчас именно рекрутинге. И в том виде, в котором он в Украине сейчас существует, назвать его рабочим – язык не поворачивается. Единичные успешные проекты меркнут, на фоне беспросветного мрака и самозабвения.

призыв мобилизация рекрутинг военная служба
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