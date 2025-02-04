В Украине ожидается облачная погода, местами небольшой снег

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Во вторник, 4 февраля, в Украине облачно, местами пройдет небольшой снег. В большинстве южных областей без осадков

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.



На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области, по данным синоптиков, пасмурно, местами небольшой снег.

Температура ночью в Киевской области составит 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Напомним, январь стал самым теплым в истории Киева. Было обновлено 11 температурных рекордов.