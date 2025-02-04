В Україні очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг
У вівторок, 4 лютого, в Україні буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. У більшості південних областей без опаді
Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.
На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.
У Києві та області, за даними синоптиків, хмарно, місцями невеликий сніг.
Температура вночі на Київщині становитиме 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, січень став найтеплішим в історії Києва. Було оновлено 11 температурних рекордів.
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