В Україні очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг

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У вівторок, 4 лютого, в Україні буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. У більшості південних областей без опаді

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.



На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області, за даними синоптиків, хмарно, місцями невеликий сніг.

Температура вночі на Київщині становитиме 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, січень став найтеплішим в історії Києва. Було оновлено 11 температурних рекордів.