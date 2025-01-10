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Виталий Василишин Журналист info@regionews.ua
10 января 2025, 12:18

Какие изменения ждут украинцев в 2025 году

10 января 2025, 12:18
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2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все эти изменения так или иначе повлияют на кошелек каждого без исключения украинца. RegioNews сделал подборку того, что изменится в жизни страны уже в этом году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все эти изменения так или иначе повлияют на кошелек каждого без исключения украинца. RegioNews сделал подборку того, что изменится в жизни страны уже в этом году
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Индексация пенсий

На март анонсирована индексация пенсий для всех пенсионеров страны. В Верховной Раде уже заявили, что минимальная индексация составит 100 грн, а максимальная – 1500 грн. Также обсуждается вопрос предоставления отдельной надбавки для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет. По некоторым данным, она может составить от 300 до 500 грн.

С 1 июля 2025 года должна начаться реформа пенсионной системы по выплатам по инвалидности. Изменения будут касаться как расчета самой пенсии, так и условий ее выплаты. Специалисты по пенсионным выплатам уже говорят, что есть вероятность отмены всех выплат по инвалидности, которые сейчас получают граждане всех групп, а их заменят другими формами социальной поддержки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом никаких изменений пока не введено и следует ожидать июля текущего года.

Выросли цены на топливо

Уже в начале 2025 года большинство автозаправок в Украине увеличили стоимость горючего в среднем на одну гривну. С 1 января начали действовать новые акцизы на горючее, а именно ставка акциза на бензин теперь составляет 271,7 евро за 1000 литров (до 1 января было 242 евро), на дизельное топливо составляет 215,7 евро (было 177,6 евро), на автогаз - 173 евро (было 148 евро). С каждым новым годом акциз на топливо в Украине будет только повышаться. К примеру, с 1 января 2028 года акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 литров. В Верховной Раде заявили, что таким образом ускоряется приведение законодательства Украины к нормам ЕС. Это необходимо для выполнения соглашения об ассоциации с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога.

Учителя получат доплаты

С 1 января учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату к основной зарплате в размере 1 тыс. грн. С 1 сентября эта доплата должна составлять 2 тыс. грн. Напомним, что осенью было много дискуссий о повышении зарплат учителям, и тогда было решено это не делать в рамках государственного бюджета на 2025 год. В то же время учителям будут предоставлять доплаты к основной зарплате.

Налоги для физлиц-предпринимателей

В этом году все физические лица-предприниматели (ФЛП) в обязательном порядке должны платить единый социальный взнос (ЕСВ), что составляет 22% от минимальной зарплаты, а это 1760 грн в месяц. С 1 марта 2022 года, после начала полномасштабной войны, предприниматели добровольно могли платить ЕСВ — это было закреплено в изменениях в налоговый кодекс. Впрочем, в законе о государственном бюджете на 2025 год действие этой нормы было приостановлено именно с 2025 года.

Кроме этого, 25 декабря 2024 года президент подписал закон, согласно которому новые налоги для физических лиц-предпринимателей вводятся с 1 января 2025 года. Ранее планировалось, что эти изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Следовательно, с 2025 года ФЛП І группы будут платить единый налог в размере 10% прожиточного минимума, а сейчас это составляет 302,8 грн в месяц. Также нужно обязательно платить ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты (1760 грн в месяц). Военный сбор будет на уровне 800 грн в месяц – 10% от минзарплаты.

ФЛП II группы должны платить единый налог в размере 1600 грн в месяц — 20% от минзарплаты, а также ЕСВ — 1760 грн в месяц. Военный сбор для них установлен на уровне 800 грн. в месяц.

ФЛП III группы должны платить единый налог в размере 5% от дохода или 3% от дохода плюс НДС. Также для них установлено ЕСВ — 1760 грн в месяц и военный сбор в размере 1% от дохода.

ФЛП IV группы будут платить военный сбор в размере 800 грн в месяц, ЕСВ — 1760 грн в месяц, а единый налог будет зависеть от типа земель.

Нотариусы — "агенты" для налоговой

Начиная с 2025 года все нотариусы должны в обязательном порядке ежемесячно предоставлять в налоговую информацию обо всех заверенных договорах купли-продажи. Таким образом, налоговики планируют контролировать, где и каким образом были добыты средства за которые в дальнейшем совершена покупка любого имущества. Еще осенью некоторые нотариусы критиковали эти изменения, мол, они по закону должны будут "сдавать" своих клиентов в налоговую. Впрочем, соответствующие изменения в Налоговый кодекс все же были приняты парламентом.

ФОП учителя бензин акциз налоги нотариус пенсия
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