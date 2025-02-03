Ночью россияне запустили по Украине более 70 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 февраля российская армия выпустила по Украине 71 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 38 дронов, еще 25 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - ВОТ Крыма, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасская область.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников. Защитники уничтожили 11 российских "шахедов".