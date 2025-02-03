В Черном море РФ держит носитель крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро 3 февраля российская армия держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют шесть вражеских кораблей, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, во временно оккупированном Крыму российские войска восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
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