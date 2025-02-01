Армия РФ потеряла за сутки на фронте более 1400 солдат
За сутки с 31 января на 1 февраля российские войска потеряли на фронте 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
- личного состава – около 839 040 (+1430) человек ликвидировано;
- танков – 9902 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин – 20 653 (+22) ед.;
- артиллерийских систем – 22 493 (+48) ед;
- РСЗО – 1266 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1050 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 694 (+121) ед.;
- крылатых ракет – 3054 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 629 (+77) ед;
- специальной техники – 3727 (+1) ед.
Напомним, на днях Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ. На территории НПЗ начался очень сильный пожар.
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