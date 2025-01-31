Правительство поддержало внедрение "Пакета раненого" для военных
Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "Пакета раненого". Речь идет о специальном наборе адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает RegioNews.
Как отметили в Минобороны, "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. А вот адаптивная одежда разработана так, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах.
В состав "пакета раненого" входят:
- Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки.
- Носки, казарменные тапочки, полотенце.
- Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.
Для женщин набор дополнен:
- Щетка для волос.
- Средства гигиены, косметические диски и ватные палочки.
- Резинка для волос.
Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:
- Специальная чашка для кормления.
- Адаптивная ложка-вилка.
- Другие удобные решения для облегчения ухода.
Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.