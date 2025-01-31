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31 января 2025, 12:46

Правительство поддержало внедрение "Пакета раненого" для военных

31 января 2025, 12:46
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фото: Минобороны
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Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "Пакета раненого". Речь идет о специальном наборе адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает RegioNews.

Как отметили в Минобороны, "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. А вот адаптивная одежда разработана так, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах.

В состав "пакета раненого" входят:

  • Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки.
  • Носки, казарменные тапочки, полотенце.
  • Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Для женщин набор дополнен:

  • Щетка для волос.
  • Средства гигиены, косметические диски и ватные палочки.
  • Резинка для волос.

Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:

  • Специальная чашка для кормления.
  • Адаптивная ложка-вилка.
  • Другие удобные решения для облегчения ухода.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Минобороны адаптивная одежда военные средства гигиены ранение
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