фото: Минобороны

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства обороны по внедрению "Пакета раненого". Речь идет о специальном наборе адаптивной одежды и средств личной гигиены для раненых или больных военнослужащих, полицейских и работников службы гражданской защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, передает RegioNews.

Как отметили в Минобороны, "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации. А вот адаптивная одежда разработана так, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах.

В состав "пакета раненого" входят:

Адаптивная майка, шорты, фуфайки (с короткими и длинными рукавами), брюки.

Носки, казарменные тапочки, полотенце.

Шампунь, антисептик, салфетки, зубная щетка и паста, а также другие средства личной гигиены.

Для женщин набор дополнен:

Щетка для волос.

Средства гигиены, косметические диски и ватные палочки.

Резинка для волос.

Для лежачих пациентов и больных с ограниченными возможностями в наборе:

Специальная чашка для кормления.

Адаптивная ложка-вилка.

Другие удобные решения для облегчения ухода.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.