Минобороны начало собственное производство FPV-дронов
Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает RegioNews.
Отмечается, что государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны в рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2024 года.
В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.
Кроме того, специалисты управления отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).
"Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях", - подчеркнул начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.
Отмечается, что готовые дроны будут отправляться подразделениям ВСУ.
Напомним, в начале этого года президент Владимир Зеленский заявил , что Украине важно сделать 2025 год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники.