Минобороны начало собственное производство FPV-дронов

иллюстративное фото FPV-дрона

Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает RegioNews.

Отмечается, что государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны в рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2024 года.

В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

Кроме того, специалисты управления отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

"Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях", - подчеркнул начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.

Отмечается, что готовые дроны будут отправляться подразделениям ВСУ.

Напомним, в начале этого года президент Владимир Зеленский заявил , что Украине важно сделать 2025 год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники.