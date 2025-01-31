Уряд підтримав впровадження "Пакунку пораненого" для військових

фото: Міноборони

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження "Пакунка пораненого". Йдеться про спеціальний набір адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту

Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства, передає RegioNews.

Як зазначили в Міноборони, "Пакунок пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. А ось адаптивний одяг розроблений так, щоб забезпечити його функціональність навіть у складних обставинах.

До складу "пакунку пораненого" входять:

Адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами), штани.

Шкарпетки, казармені капці, рушник.

Шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.

Для жінок набір доповнений:

Щітка для волосся.

Засоби гігієни, косметичні ватні диски та ватні палички.

Резинка для волосся.

Для лежачих пацієнтів та хворих з обмеженими можливостями в наборі:

Спеціальна чашка для годування.

Адаптивна ложка-виделка.

Інші зручні рішення для полегшення догляду.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.