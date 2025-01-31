Уряд підтримав впровадження "Пакунку пораненого" для військових
Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження "Пакунка пораненого". Йдеться про спеціальний набір адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту
Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства, передає RegioNews.
Як зазначили в Міноборони, "Пакунок пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. А ось адаптивний одяг розроблений так, щоб забезпечити його функціональність навіть у складних обставинах.
До складу "пакунку пораненого" входять:
- Адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами), штани.
- Шкарпетки, казармені капці, рушник.
- Шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.
Для жінок набір доповнений:
- Щітка для волосся.
- Засоби гігієни, косметичні ватні диски та ватні палички.
- Резинка для волосся.
Для лежачих пацієнтів та хворих з обмеженими можливостями в наборі:
- Спеціальна чашка для годування.
- Адаптивна ложка-виделка.
- Інші зручні рішення для полегшення догляду.
Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.