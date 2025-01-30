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30 января 2025, 08:10

Окупанты шантажируют пожилых людей на ТОТ, - ЦНС

30 января 2025, 08:10
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иллюстративное фото из открытых источников
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С нового года российские оккупационные власти полностью прекратили выплату ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, не получившим паспорт РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews .

В ЦНС отметили, что выдавая паспорта РФ, оккупанты преследуют главную цель - представлять жителей оккупированных территорий, как "граждан России", оправдывать свои преступления перед международным сообществом.

Оккупанты таким образом незаконно получают доступ к персональным данным местного населения, "чтобы усиливать контроль и подавлять сопротивление украинского подполья".

Подобные меры Кремля являются очередным доказательством преступной политики, направленной на лишение украинцев их прав и свобод, подчеркнули в ЦНС.

Напомним, в 2025 году окупанти также планируют лишить права на жительство украинцев, не имеющих гражданство России.

гражданство РФ пенсионеры шантаж ВОТ
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