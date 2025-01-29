В ЦПИ опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о якобы прекращении военной помощи Украине со стороны США
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ЦПД.
"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, принятым ранее… Информация, распространяемая в медиа относительно остановки военной помощи, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Накануне в The New York Times сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдаче грантов. Это якобы касается и большинства программ военной и безопасности, в том числе Украины, Тайваня и Иордании. Исключением располагает военная помощь Израилю и Египта, а также чрезвычайная продовольственная помощь.
Издание считает, что такое решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.
Напомним, украинская сторона в скором времени начнет консультации с американскими партнерами по возобновлению финансирования USAID.