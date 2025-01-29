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29 января 2025, 16:58

В ЦПИ опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США

29 января 2025, 16:58
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фото: Facebook
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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о якобы прекращении военной помощи Украине со стороны США

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ЦПД.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, принятым ранее… Информация, распространяемая в медиа относительно остановки военной помощи, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Накануне в The New York Times сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдаче грантов. Это якобы касается и большинства программ военной и безопасности, в том числе Украины, Тайваня и Иордании. Исключением располагает военная помощь Израилю и Египта, а также чрезвычайная продовольственная помощь.

Издание считает, что такое решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.

Напомним, украинская сторона в скором времени начнет консультации с американскими партнерами по возобновлению финансирования USAID.

военная помощь США ЦПД опровержение
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