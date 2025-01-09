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Верховная рада поддержала продление до 1 марта 2025 года срока для добровольного возвращения после самовольного оставления части (СОЧ)

Об этом в своем сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, информирует RegioNews.

Речь идет о законопроекте №12076. За него проголосовали 298 народных депутатов, 21 депутат воздержался.

"Верховная Рада продлила право на "скорый возврат" и фактически без последствий тех, кто совершил СЗЧ в воинские части на службу уже с 1 января по 1 марта 2025 года. Командир и дальше будет иметь 3 суток для восстановления его на службе, как это и было предыдущие 2 месяца. Но всем тем, кто думает, что будет еще раз продление срока действия законопроекта – этого не будет", – сообщила. народный депутат Соломия Бобровская.

Она также предполагает возврат уголовного наказания за осуществление первого СЗЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ.