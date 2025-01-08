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Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Праздник ввели в честь мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Они защищают свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, так положили начало новой современной военной традиции.

Напомним, в декабре 2024 года Зеленский подписал указ об учреждении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Новый государственный праздник будет отмечаться ежегодно 21 мая.