Новый государственный праздник: в Украине ввели День армейской авиации ВСУ
Ежегодно 3 июля отмечают День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Праздник ввели в честь мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Они защищают свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
Кроме того, так положили начало новой современной военной традиции.
Напомним, в декабре 2024 года Зеленский подписал указ об учреждении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Новый государственный праздник будет отмечаться ежегодно 21 мая.
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