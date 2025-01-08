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08 січня 2025, 18:32

Нове державне свято: в Україні запровадили День армійської авіації ЗСУ

08 січня 2025, 18:32
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фото: wikipedia
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Щорічно 3 липня відзначатимуть День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Свято ввели для вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Вони боронять свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Крім того, так започаткують нову сучасну військову традицію.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський підписав указ про заснування в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Нове державне свято відзначатиметься щорічно 21 травня.

свято ЗСУ указ Зеленський День армійської авіації
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