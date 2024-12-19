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19 декабря 2024, 15:36

Мобилизация мужчин с "броней": в Сухопутных войсках выступили с пояснениями

19 декабря 2024, 15:36
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фото: Одесский областной ТЦК и СП
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В ВСУ отреагировали на информацию о задержании работниками ТЦК забронированных украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование военнообязанных.

Так, после формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Бронирования, которые были оформлены не в "Дії", не появляются в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК сообщение о бронировании. Без этого сообщения у ТЦК нет оснований вносить "бронь" в реестры.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в реестре органам и организациям необходимо обратиться в ТЦК, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете.

Напомним, ранее Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Компания получила возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев.

ВСУ мобилизация ТЦК бронирование от мобилизации
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