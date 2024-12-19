Мобилизация мужчин с "броней": в Сухопутных войсках выступили с пояснениями

фото: Одесский областной ТЦК и СП

В ВСУ отреагировали на информацию о задержании работниками ТЦК забронированных украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование военнообязанных.

Так, после формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Бронирования, которые были оформлены не в "Дії", не появляются в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК сообщение о бронировании. Без этого сообщения у ТЦК нет оснований вносить "бронь" в реестры.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в реестре органам и организациям необходимо обратиться в ТЦК, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете.

Напомним, ранее Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Компания получила возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев.