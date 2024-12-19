Силы ПВО сбили 45 ударных дронов, еще почти столько же – локационно потеряны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

С вечера 18 декабря российская армия атаковала Украину баллистикой, управляемой авиаракетой и 85 ударными беспилотниками

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 19 декабря 2024 года (с 20:00 18 декабря) россияне нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 45 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество Сумской и Днепропетровщины. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Попадания БпЛА не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Напомним, около 23:00 18 декабря россияне ударили ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В городе местами исчез свет.