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19 грудня 2024, 08:40

Сили ППО збили 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені

19 грудня 2024, 08:40
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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З вечора 18 грудня російська армія атакувала Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 19 грудня 2024 року (із 20:00 18 грудня) росіяни завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, близько 23:00 18 грудня росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. У місті подекуди зникло світло.

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