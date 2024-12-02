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02 декабря 2024, 09:08

Укрзализныця в декабре изменит маршруты ряда поездов

02 декабря 2024, 09:08
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фото: t.me/UkrzalInfo
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Укрзализныця временно изменит маршруты ряда поездов из-за ремонтных работ на участке Коломыя - Черновцы

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

Ремонтные работы будут продолжаться с 17 по 20 декабря. В период с 16 по 19 декабря следующие пассажирские поезда будут направляться к станции Ивано-Франковск как конечной:

  • № 7/8 Киев – Черновцы
  • № 136/135 Одесса – Черновцы
  • № 145/146 Харьков – Черновцы
  • № 115/116 Запорожье – Черновцы

А с 17 по 20 декабря они будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

Отменены следующие поезда:

  • № 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;
  • № 6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;
  • №6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

Укрзализныця также анонсировала запуск ежедневного международного маршрута № 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Раве-Русской.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд № 146/145 Черновцы – Харьков. Из Харькова первый рейс состоится 20 декабря, а из Черновцов – 21.

В Укрзализныце также добавили, что планируют назначить к зимним праздникам дополнительный поезд из столицы в Черновцы.

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву.

Также в августе "Укрзализныця" запустила первый в Украине детский вагон.

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