Укрзализныця в декабре изменит маршруты ряда поездов
Укрзализныця временно изменит маршруты ряда поездов из-за ремонтных работ на участке Коломыя - Черновцы
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.
Ремонтные работы будут продолжаться с 17 по 20 декабря. В период с 16 по 19 декабря следующие пассажирские поезда будут направляться к станции Ивано-Франковск как конечной:
- № 7/8 Киев – Черновцы
- № 136/135 Одесса – Черновцы
- № 145/146 Харьков – Черновцы
- № 115/116 Запорожье – Черновцы
А с 17 по 20 декабря они будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.
Отменены следующие поезда:
- № 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;
- № 6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;
- №6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.
Укрзализныця также анонсировала запуск ежедневного международного маршрута № 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Раве-Русской.
Кроме того, уже открыта продажа билетов на новый поезд № 146/145 Черновцы – Харьков. Из Харькова первый рейс состоится 20 декабря, а из Черновцов – 21.
В Укрзализныце также добавили, что планируют назначить к зимним праздникам дополнительный поезд из столицы в Черновцы.
Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву.
Также в августе "Укрзализныця" запустила первый в Украине детский вагон.