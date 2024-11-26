Оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ в Донецкой области
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв 5 пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По предварительным данным, в ноябре этого года оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и скрылись в частном доме.
После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Напомним, ранее в Донецкой области российские захватчики расстреляли безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Это произошло в начале ноября в районе Угледара.