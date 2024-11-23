Российская армия за сутки потеряла в Украине более 1400 военных
За последние сутки, 22 ноября, русская армия потеряла на фронте 1420 солдат. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляют 729 720 военных
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:
Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны успешно атаковали российский полигон. В результате ракетного удара враг понес значительные потери.
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