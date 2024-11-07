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Анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже начал действовать. Его основа заключается в том, что повестки на мобилизацию через систему "Оберег" в первую очередь направили военнообязанным, которые не платят налоги

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг, передает RegioNews со ссылкой на LIGA.net.

"Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТЦК рассказали, что будет за игнорирование повестки, отправленной почтой.