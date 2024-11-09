ПВО сбила 32 российских дрона, еще 18 – локационно потеряны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны по состоянию на утро 9 ноября сбили 32 беспилотника, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ночь на 9 ноября (с 21:00 8 ноября) российская армия атаковала Украину 51-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла – РФ. Эпицентром удара была Одесщина.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях.

Напомним, ночью 9 ноября российские военные совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригородов. Погибла женщина, среди 13 раненых – дети.