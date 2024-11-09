ППО збила 32 російські дрони, ще 18 – локаційно втрачені

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони станом на ранок 9 листопада збили 32 безпілотники, якими росіяни з вечора атакували Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У ніч на 9 листопада (із 21:00 8 листопада) російська армія атакувала Україну 51-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – РФ . Епіцентром удару була Одещина.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, вночі 9 листопада російські військові здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю. Загинула жінка, серед 13 поранених – діти.