Президент не подпишет закон о дровах, - Шмыгаль

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Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет законопроект №9665, предусматривающий штрафы и уголовное наказание за хранение дров

Об этом на заседании правительства 8 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

"Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет! Законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан Президентом. Правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Имеем для этого соответствующую программу поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", – подчеркнул премьер.

Напомним, в Николаевской области мужчину, который не имел документов на древесину в багажнике своего авто, оштрафовали на 510 гривен.

Как ранее рассказала юрист Надежда Шуляк, чтобы избежать наказания за хранение большого количества древесины без документов, необходимо покупать дрова официально.