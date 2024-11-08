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08 листопада 2024, 18:33

Президент не підпише закон про дрова, — Шмигаль

08 листопада 2024, 18:33
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фото: t.me/Denys_Smyhal
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Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт №9665, що передбачає штрафи та кримінальне покарання за зберігання дров

Про це на засіданні Уряду 8 листопада заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

"Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде! Законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом. Уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловіка, який не мав документів на деревину у багажнику свого авто, оштрафували на 510 гривень.

Як раніше розповіла юристка Надія Шуляк, щоб уникнути покарання за зберігання великої кількості деревини без документів, необхідно купувати дрова офіційно.

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