Закон о дровах: юрист объяснила, какие документы помогут избежать штрафа

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Чтобы избежать наказания за хранение большого количества древесины без документов, необходимо покупать дрова официально

Об этом рассказала юрист Надежда Шуляк, передает RegioNews со ссылкой на Новости.LIVE.

Юрист объяснила, что согласно новому закону, к уголовной ответственности могут привлечь и тех, кто занимается заготовкой дров на собственных участках или в лесополосах без разрешений.

"Во избежание наказания владельцам дров следует иметь документы, подтверждающие их законное происхождение", - отметила она.

В частности, для подтверждения законности дров необходимо иметь один из следующих документов:

чек или накладная о покупке древесины от продавца;

выданное местными властями разрешение на заготовку дров;

накладная о покупке на официальном лесном складе.

Юрист подчеркнула, что, несмотря на благие намерения авторов закона, который был принят Верховной Радой, нововведения порождают значительное количество правовых и социальных проблем для украинцев.

Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла закон о запрете на хранение большого количества древесины. Украинцам нужно иметь документы на дрова, цена которых превышает 30 тыс. грн.