За сутки ВСУ уничтожили 1400 россиян, 10 танков и 20 ББМ оккупантов
В течение 6 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1400 российских захватчиков, 10 танков, 20 боевых бронированных машин и более 20 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 704 300 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 704 300 (+1 400) человек,
- танков ‒ 9 224 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 612 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 194 (+24) ед,
- РСЗО – 1 245 ед,
- средства ПВО – 996 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 408 (+42) ед,
- крылатых ракет ‒ 2 631 ед,
- кораблей / катеров ‒ 28 ед,
- подлодок - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 411 (+78) ед,
- специальной техники – 3 596 (+8) ед.
Напомним, сегодня ночью войска РФ снова атаковали столицу ударными беспилотниками. ПВО приземлила более 30 вражеских дронов.
Также силы ПВО сбили пять ударных дронов в Николаевской области.
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