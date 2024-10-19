фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину с применением управляемых авиаракет, ударных БпЛА Shahed и дронами неустановленного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"В ночь на 19 октября 2024 года (с 21.00 18 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами (район пусков – акватория Черного моря), ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, – рф.)", – говорится в сообщении.

Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских дронов и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Также есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

46 российских беспилотников локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.

Напомним, из-за последствий российской атаки на энергетическую инфраструктуру в части Сумской и Черниговской областей введены аварийные отключения электроэнергии.