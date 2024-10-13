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13 октября 2024, 18:25

Стало известно, сколько уголовных дел за взятки открыли в этом году против медиков ВВК

13 октября 2024, 18:25
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фото: Офис генпрокурора
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С начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК)

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ после проведения совместной с СБУ встречи с руководителями подразделений ВЛК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений, передает RegioNews.

По данным СБУ, в рамках открытых в этом году производств 31 человеку было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.

Коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 302, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины.

В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства, прежде всего — его обороноспособности.

Напомним, правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в областном управлении Пенсионного фонда. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

5 октября ей объявили подозрение, а 7 октября – заключили под стражу. Сообщалось, что начальница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа оформила инвалидность всем мужчинам своей семьи. Их не имеют права мобилизовать, они могут спокойно уезжать за границу.

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