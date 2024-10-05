фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой изъяли почти 6 миллионов долларов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

"Задержано и сообщено о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах (ст. 368-5 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 3 и 4 октября в рамках расследования уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать мобилизации, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностной лица и близких родственников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, поддельные медицинские документы, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновника и его родственников изъяли почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

В ходе следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки из 0,5 млн дол. в окно.

Указанные средства фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации.

Согласно информации на сайте областного совета, Хмельницкую областную МСЭК возглавляет Татьяна Крупа, входящая в депутатскую фракцию партии "Слуга народа".

Также стало известно, что начальник Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) оформила инвалидность всем мужчинам своей семьи. Их не могут мобилизовать.