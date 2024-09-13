После перезагрузки правительства Зеленский сменил состав СНБО
Президент Владимир Зеленский после серии правительственных увольнений и назначений новых министров на прошлой неделе сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом говорится в указе президента №627/2024, передает RegioNews.
Согласно документу, из состава СНБО вывели бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
В ее состав включили:
- руководителя Министерства иностранных дел Андрея Сибигу;
- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерку юстиции Ольгу Стефанишину.
Напомним, 5 сентября, Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, Ольгу Стефанишину – на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины, Алексея Кулебу – вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Украины, Германа Сметанина – на должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Также сообщалось, что Матвей Бедный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины, а Министерство культуры и стратегических коммуникаций возглавил Николай Точицкий.
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