фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 13 сентября, состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула домой еще 49 защитников и защитниц

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок дома", – говорится в сообщении.

Известно, что среди освобожденных из российского плена защитников воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и гражданские.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что среди освобожденных украинцев – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также из плена врага удалось освободить часть защитников и защитниц "Азовстали". Домой вернулся и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Президент поблагодарил всех, кто обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. Отдельно он отметил каждое подразделение, пополняющее обменный фонд для Украины.

"Все наши воины, берущие в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 17 июля Украина вернула домой 95 защитников – воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Также 24 августа из российского плена удалось вернуть 115 военных, среди них – 82 защитника Мариуполя.