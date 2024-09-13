18:37  13 сентября
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
19:45  13 сентября
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
16:07  13 сентября
В Луганской области Силы обороны поразили бронетехнику и уничтожили полевые склады БК россиян
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2024, 14:05

Особенный обмен: Украина вернула из российского плена 49 защитников

13 сентября 2024, 14:05
Читайте також українською мовою
фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 13 сентября, состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула домой еще 49 защитников и защитниц

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок дома", – говорится в сообщении.

Известно, что среди освобожденных из российского плена защитников воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и гражданские.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что среди освобожденных украинцев – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также из плена врага удалось освободить часть защитников и защитниц "Азовстали". Домой вернулся и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Президент поблагодарил всех, кто обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. Отдельно он отметил каждое подразделение, пополняющее обменный фонд для Украины.

"Все наши воины, берущие в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 17 июля Украина вернула домой 95 защитников – воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Также 24 августа из российского плена удалось вернуть 115 военных, среди них – 82 защитника Мариуполя.

обмен пленных ВСУ пленные Зеленский Владимир
ВСУ уничтожили еще более 1200 оккупантов, 18 танков и 48 вражеских ББМ
13 сентября 2024, 08:09
В Киеве Зеленский открыл Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
11 сентября 2024, 13:26
Ручные гранаты украинского производства допустили к эксплуатации в ВСУ, – Минобороны
09 сентября 2024, 13:50
Все новости »
13 сентября 2024
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должнос...
09 сентября 2024
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
В рамках полной перезагрузки исполнительной и президентской вертикали власти новым заместителем руководителя Офиса президента ответственным за региональную политику стал Виктор Микита. На эту должност...
05 сентября 2024
Путин демонстративно презирает международное правосудие, но Украина получила серьезный инструмент, чтобы привлечь Россию к ответственности
Владимир Путин в очередной раз показал, во что он ставит современную международную систему – на этот раз такой важный элемент как Международный уголовный суд. Визит российского диктатора в Монголию до...
03 сентября 2024
Власть готовится к большой перезагрузке Кабмина: кто из министров лишится своих должностей
На этой неделе, по всей видимости, разрешится эпопея с переформированием Кабинета министров, которая тянулась последние четыре месяца
Дело об убийстве Ирины Фарион требуют переквалифицировать
13 сентября 2024, 23:51
В Херсонской области мужчина пытался вынести мину с поля: он погиб
13 сентября 2024, 22:25
В Киеве карета "скорой" попала в ДТП: пострадали медики
13 сентября 2024, 21:40
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль
13 сентября 2024, 21:05
День траура: в больнице скончался мужчина, раненный во время массированной атаки "Шахедов" на Конотоп
13 сентября 2024, 20:43
В пригороде Киева женщина нашла посреди улицы мину
13 сентября 2024, 20:11
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
13 сентября 2024, 19:45
В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет 14 сентября
13 сентября 2024, 19:27
На Запорожье пограничники уничтожили пункты наблюдения оккупантов
13 сентября 2024, 19:18
Российская армия атаковала Купянск дроном-камикадзе: ранена женщина
13 сентября 2024, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
Все публикации »
Юрий Касьянов
Александр Карпюк (Серж Марко)
Иван Столярчук
Все блоги »