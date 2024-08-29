Отключение света 30 августа: в какие часы будут действовать графики
В пятницу, 30 августа, отключения света будут применяться в течение всех суток
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Отмечается, что 30 августа:
- с 18:00 до 21:00 - будут действовать три очереди отключений;
- с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - будут действовать две очереди;
- в другое время суток будет применяться одна очередь отключений.
"В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за массированных ракетно-дроновых обстрелов России в понедельник, 26 августа, была нарушена работа Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что 29 августа в течение суток в большинстве областей будет действовать дополнительная очередь отключений электричества. Это связано с массированными российскими обстрелами и высоким потреблением из-за жары.
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