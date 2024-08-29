В Киеве и ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в Киеве и ряде областей
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Предыдущие графики отключений в определенных регионах временно бездействуют.
"Внимание! В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.
Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно.
Напомним, из-за массированных ракетно-дроновых обстрелов России в понедельник, 26 августа, была нарушена работа Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что 29 августа в течение суток в большинстве областей будет действовать дополнительная очередь отключений электричества. Это связано с массированными российскими обстрелами и высоким потреблением из-за жары.